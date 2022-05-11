Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча финала Кубка Англии с «Ливерпулем».
«Финальный матч на «Уэмбли» — это всегда невероятно. Сейчас наши самые зрелищные матчи — это игры с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Мы знаем, чего нам следует ожидать — высокого прессинга, быстрых атак и тотального контроля над игрой. Мы просто можем вспомнить наши противостояния с ними в этом сезоне.
В прошлый раз финал Кубка лиги на «Уэмбли» был фантастической игрой для обеих команд, и нам понадобилось 22 пенальти, чтобы определить победителя. В этом игровом году мы провели два шикарных матча с красными: были камбэки и голы, необычные атаки и превосходный для зрителя результат», – приводит слова Тухеля TheFa.
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