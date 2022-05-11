Степашин — о вдове Яшина: вот уж кто переживал за «Динамо» по-настоящему

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на уход из жизни бывшей супруги Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

«Наверное, ни с кем из большой динамовской семьи я не общался столь часто, сколько с Валентиной Тимофеевной. Кажется, мы знали друг друга всю жизнь. Которая вчера оборвалась, оставив теперь в прошлом наши посиделки с её фирменным чаем за разговорами о самом разном – житейском, глобальном и, конечно же, о «Динамо».



Вот уж кто переживал за клуб по-настоящему! Да это и не секрет ни для кого. Она словно дышала динамовским воздухом. Всегда была в курсе всех событий. Читала, смотрела, переживала. Самым тяжёлым в последнее время было уговорить её выбраться на стадион. Здоровье хромало, мягко говоря, а она хотела, чтобы её видели и помнили только в самой боевой форме.



Но как же не поздравить Антона?! Сама решила приехать. А потом на трибуне были слёзы счастья от переполнявших эмоций. Я такой её и запомню. Счастливой! От динамовских побед, от близких людей и друзей, от воспоминаний о её Лёве, увековеченных в книгах, кино, музыке, болельщицкой любви.



Мы планировали встретиться буквально на днях, хотел ей лично передать свою книгу. Теперь вручу её внучке… Светлая память этой замечательной женщине, которая как никто другой умела делать всех нас лучше. Ну а мы тебя, Мама Валя, не забудем», — цитирует Степашина пресс-служба клуба.