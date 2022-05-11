Арбитр Федотов — о моменте «Енисея»: мяч не пересёк линию ворот «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил спорный момент в матче полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем».

«Надо смотреть только повтор с линии ворот, и там видно, что мяч не пересёк линию ворот. Правильное решение – продолжить игру, так как мяч не пересёк линию ворот «Спартака», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Енисей».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Ранее в финал Кубка России прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале турнира со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».