«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал Кубка России

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Енисей». Хозяева одержали победу — 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 57-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев. На 87-й минуте взятием ворот отметился форвард Александр Соболев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».