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«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал Кубка России

«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал Кубка России
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Сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Енисей». Хозяева одержали победу — 3:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий «Спартака» Квинси Промес. На 57-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев. На 87-й минуте взятием ворот отметился форвард Александр Соболев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Кубок России. 1/2 финала
11 мая 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Промес – 22'   2:0 Бакаев – 57'   3:0 Соболев – 87'
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