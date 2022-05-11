«Большой матч для российского футбола». Самедов — о «Динамо» — «Спартак» в финале Кубка
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал выход красно-белых в финал Кубка России.
«Отличная победа! Самое главное — результат. Могли забивать больше. Много не реализовали моментов. Как я уже сказал, самое главное, что «Спартак» победил.
Теперь нас ждёт интереснейший суперфинал. В «Лужниках»! Два таких больших клуба! Я уверен, что будет огромное количество болельщиков. Для всего российского футбола это будет большой матч», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.
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