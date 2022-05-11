«Спартак» впервые с 2006 года вышел в финал Кубка России
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Сегодня, 11 мая, московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 (3:0). Красно-белые вышли в финал турнира, где встретятся с «Динамо».
В последний раз «Спартак» доходил до финальной стадии Кубка в 2006 году. В том финале красно-белые проиграли ЦСКА – 0:3.
Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
Новость по теме«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал Кубка России
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