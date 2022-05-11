Мостовой: кто мог подумать, что «Енисей» и «Алания» что-то могут в Кубке? Ребят, вы чего?

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход красно-белых в финал Кубка России.

«Всё, как и говорил. 3:0 — так же, как и «Динамо». Кто там мог думать, что «Енисей» и «Алания» что-то могут: ребят, вы чего говорите? После первых 30 минут «Спартак» уже должен был 3:0 выигрывать. Они торопились и друг другу не давали передачи. «Енисей» пытался держать мяч, было пару подходов. «Енисей» и «Аланию» нужно поздравить, что они дошли до полуфинала. Силы были неравны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.