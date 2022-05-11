Кечинов — о матче со «Спартаком»: думал, «Енисей» может преподнести сюрприз в виде победы

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выход красно-белых в финал Кубка России.
«Ожидаемая победа, по крайней мере, для меня. Я думал, что «Енисей» может преподнести сюрприз в виде победы, но этого не произошло. В целом «Енисей» — очень симпатичная команда, которая старается играть в интересный футбол, поэтому мне очень понравилось. Что касается самой игры, то «Спартак» был сильнее. Качество футболистов гораздо выше, чем у «Енисея», поэтому и сыграло решающую роль», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.
- 11 мая 2022
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:27
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:46
-
21:46
-
21:43