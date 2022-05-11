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Кечинов — о матче со «Спартаком»: думал, «Енисей» может преподнести сюрприз в виде победы

Кечинов — о матче со «Спартаком»: думал, «Енисей» может преподнести сюрприз в виде победы
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выход красно-белых в финал Кубка России.

«Ожидаемая победа, по крайней мере, для меня. Я думал, что «Енисей» может преподнести сюрприз в виде победы, но этого не произошло. В целом «Енисей» — очень симпатичная команда, которая старается играть в интересный футбол, поэтому мне очень понравилось. Что касается самой игры, то «Спартак» был сильнее. Качество футболистов гораздо выше, чем у «Енисея», поэтому и сыграло решающую роль», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Красно-белые и бело-голубые уже играли в финале Кубка СССР в 1950 году. Тогда «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

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