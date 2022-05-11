Баженов: моментами «Енисей» был предпочтительнее «Спартака» — РПЛ нужны такие команды

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Спартак» упускает очень много моментов во многих матчах. Нереализованные моменты превращаются в тенденцию — с этим надо что-то делать. Приятно глазу, что есть выходы и моменты. Поздравляю всех с победой!
Хочу отметить «Енисей»! Со «Спартаком» команда отлично сыграла, несмотря на такой счёт. Ребята показали свою смелую игру. Независимо от того, где они играют: в ФНЛ или в полуфинале Кубка — они играют в свою игру, что очень приятно глазу. Моментами Красноярск был предпочтительнее. Это хорошая тенденция, что команды играют более открыто, в более атакующий футбол. Многие команды от этого выиграют. РПЛ нужны такие команды», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 мая 2022
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