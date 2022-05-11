«Мы умеем играть в лучший футбол». В «Енисее» прокомментировали поражение от «Спартака»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал вылет красноярцев из Кубка России.
«От матча со «Спартаком» мы ожидали другого результата. Конечно же, надеялись, что именно в полуфинале покажем свои самые лучшие качества. Могу сказать, что мы сыграли средне. Это сказано ни в коем случае не в обиду «Спартаку», но мы умеем играть в гораздо лучший футбол. Сегодня не было остроты впереди. «Спартак» подстроился под «Енисей» и играл вторым номером на быстрых атаках. В любом случае поздравляю «Спартак» с заслуженной победой», — сказал Ивахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.
- 11 мая 2022
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