Тренер «Енисея»: «Спартак» занимает не своё место в РПЛ. Это команда высокого класса

Главный тренер «Енисея» Александр Алфёров высказался о «Спартаке» после матча 1/2 финала Кубка России (0:3).
«Спартак» команда высокого класса, которая занимает не своё место. Они хорошо используют свободные зоны, играют через крайних хавов, находят Промеса, Соболева. На пользу не пойдёт это поражение, у нас было бы больше времени для подготовки к финалу. У нас осталось два сложных матча, чтобы до конца бороться за стыки», — передаёт слова Алфёрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».
- 11 мая 2022
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:27
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:46
-
21:46
-
21:43