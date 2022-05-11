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Тренер «Енисея»: «Спартак» занимает не своё место в РПЛ. Это команда высокого класса

Тренер «Енисея»: «Спартак» занимает не своё место в РПЛ. Это команда высокого класса
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Главный тренер «Енисея» Александр Алфёров высказался о «Спартаке» после матча 1/2 финала Кубка России (0:3).

«Спартак» команда высокого класса, которая занимает не своё место. Они хорошо используют свободные зоны, играют через крайних хавов, находят Промеса, Соболева. На пользу не пойдёт это поражение, у нас было бы больше времени для подготовки к финалу. У нас осталось два сложных матча, чтобы до конца бороться за стыки», — передаёт слова Алфёрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

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