Ваноли прокомментировал выход «Спартака» в финал Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Мы очень хотели выйти в финал, очень важный матч. Сегодня результат был важнее самой игры. Очень нужная победа для игроков, клуба и болельщиков. В первом тайме мы играли медленно, не хватало последнего паса, проявлялся эгоизм, не видели партнёров в лучшей позиции. Во втором тайме перестроились на пять защитников и добились нужного результата», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».