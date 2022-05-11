Наиль Умяров: «Спартак» постарается обыграть «Динамо» в финале Кубка

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Игра — хорошая. Главное — победа. Конечно, победа на классе. Постараемся обыграть «Динамо» в финале. Единственный ли это шанс спасти сезон? Да, это шанс, который мы попытаемся использовать. Надеюсь, в этом сезоне появлюсь на поле», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.