Ваноли: важно, что «Спартак» завершит сезон финалом в «Лужниках» в год столетия клуба

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о выходе команды в финал Кубка России после победы в полуфинальной стадии над «Енисеем» (3:0).
«Этот финал — большая ответственность. Хочу поблагодарить футболистов за сезон. Были взлёты, падения, успех в Лиге Европы, обидное исключение из неё. Главное, что в них есть желание побеждать, что мы и увидели на поле. Это очень здорово, что мы в финале. Для нас важно завершить сезон таким матчем в «Лужниках», тем более в столетие клуба. У меня есть личная история с «Лужниками», я здесь выигрывал Кубок УЕФА в составе «Пармы», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
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