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Ваноли рассказал, успеют ли Кутепов и Умяров восстановиться к финалу Кубка России

Ваноли рассказал, успеют ли Кутепов и Умяров восстановиться к финалу Кубка России
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0) рассказал о состоянии защитников Ильи Кутепова и Никиты Чернова, а также хавбека Наиля Умярова.

«Несмотря на все усилия Кутепова, он, скорее всего, не восстановится к финалу Кубка. Умяров, наоборот — должен успеть. Чернов просто не привык играть каждые три дня. Завтра узнаем серьёзность его травмы, у него задняя поверхность бедра», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

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