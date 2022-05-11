Ваноли рассказал, успеют ли Кутепов и Умяров восстановиться к финалу Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0) рассказал о состоянии защитников Ильи Кутепова и Никиты Чернова, а также хавбека Наиля Умярова.

«Несмотря на все усилия Кутепова, он, скорее всего, не восстановится к финалу Кубка. Умяров, наоборот — должен успеть. Чернов просто не привык играть каждые три дня. Завтра узнаем серьёзность его травмы, у него задняя поверхность бедра», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.