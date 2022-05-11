Андрей Тихонов высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о победе красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Сегодня «Спартак» мог выиграть ещё крупнее, но свои моменты не реализовал. «Енисей» выглядел довольно-таки неплохо, хорошо контролировал мяч. Но владеть мячом — это не выигрывать. Нужно забивать голы. «Спартак» заслуженно пробился в финал Кубка России.



Думаю, на финале будет полный стадион болельщиков, любителей футбола. Давно у нас не было таких решающих матчей, чтобы играли московские команды. Финал получится интересным», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.