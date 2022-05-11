Ваноли отреагировал на слухи, что его могут уволить из «Спартака» в конце сезона

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Вы сами создаёте эти слухи, пишите о возможных тренерах на моё место. Моя задача в том, чтобы биться за «Спартак», чтобы убедить наших футболистов справляться с подобными ситуациями», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.