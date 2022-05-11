Ваноли: «Зенит» нанёс «Спартаку» унизительное поражение в прошлый раз. Это мотивация

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Я не знаю, оставим ли Максименко в воротах на финал Кубка. Вы бы поставили? Да? Ну вот.
В раздевалке я сказал ребятам, что мы можем праздновать победу. Но с завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с «Зенитом», потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».
- 11 мая 2022
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