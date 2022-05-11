«Чуда не произошло». Червиченко — о победе «Спартака» над «Енисеем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Чуда не произошло. «Спартак» обязан был обыграть и обыграл «Енисей» в одну калитку. Первые 15 минут были с интригой, когда «Енисей» даже владел инициативой и мог забить. Если бы забил, то, может, хоть какой-то интерес у этой игры был. «Спартак», несмотря на то что очень широкими жестами растрачивал свои моменты, всё равно забил и повёл. Сразу преимущество стало ощущаться. Потом «Спартак» успокоился, походил пешком, соперник начал огрызаться. «Спартак» в итоге нагрузил три, и всё закончилось», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.