Александр Тарханов рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка России

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«В финале буду болеть за «Спартак». Пожелаю, чтобы они выиграли. Хотя «Динамо» мне нравится, но у них есть регресс в игре. Последние матчи проигрывают. Это ведь тоже молодая команда. Когда стремишься к чемпионству, то психология играет роль. Кто опытнее — в плюс, кто неопытнее — в минус», — передаёт слова Тарханова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.