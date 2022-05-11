«Ференцварош» под руководством Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии

Сегодня, 11 мая, состоялся финал Кубка Венгрии. В нём встречались «Ференцварош» и «Пакш», сильнее оказалась команда Черчесова — 3:0.

Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.

В 29-м туре чемпионата Венгрии команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом страны. После 32 туров у «Ференцвароша» 68 очков. МТК с 33 очками находится на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

Команда Черчесова в чемпионате обыграла «Пакш» со счётом 2:1. На седьмой минуте отличился защитник «Пакша» Бенце Ленжер. На 20-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Ференцвароша» Мухамед Бешич. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард «Ференцвароша» Карлос Ауски.



Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.