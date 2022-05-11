Квинси Промес: Кубок России — единственный трофей, который я не завоёвывал со «Спартаком»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о выходе команды в финал Кубка России, где она сыграет с «Динамо».

«Я хотел «Динамо» в финале. Это отличная афиша. Это будет прекрасная игра для нейтральных фанатов. Это отличный шанс реабилитироваться за чемпионат. Это единственный трофей, который я не завоевывал со «Спартаком», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.