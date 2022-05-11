Промес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«Отсутствие еврокубков — политический момент. Неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится здесь, в Москве. Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация исправится. Отстранение от еврокубков, повторюсь, очень печально. Я не хочу об этом говорить, я не могу это изменить. Надеюсь, что всё наладится», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.