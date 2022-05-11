Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Промес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков
Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«Отсутствие еврокубков — политический момент. Неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится здесь, в Москве. Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация исправится. Отстранение от еврокубков, повторюсь, очень печально. Я не хочу об этом говорить, я не могу это изменить. Надеюсь, что всё наладится», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022