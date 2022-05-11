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Квинси Промес рассказал, зачем открыл ресторан в Москве

Квинси Промес рассказал, зачем открыл ресторан в Москве
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«Спартак» — мой дом, семья хорошо себя здесь чувствует. Проблемы с законом — личный момент, но это не значит, что я не могу поехать в Нидерланды.

Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

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