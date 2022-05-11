Промес: я счастлив в России — это тоже мой дом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».



«Я очень счастлив в России, я всегда поддерживаю Россию. Это и мой дом тоже. У каждого своё мнение на этот счёт», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.