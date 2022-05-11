Джикия: престиж Кубка не упал без еврокубков. Мне только его в карьере не хватает

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«На позиции левого защитника выходил пару раз всего. Пока всё нормально. Футболисты «Енисея» вели себя достойно, уважительно. На «Урал» полетел, потому что капитан должен быть всегда с командой. Одержали уверенную победу. Посчитал нужным быть рядом.



Еврокубков нет, да, но есть чемпионат, Кубок, Суперкубок. За каждый трофей хочется бороться. В моей карьере мне не хватает Кубка России. Престиж его не упал без еврокубков. Надеюсь, что со следующего года вернёмся в Европу. Мне бы так хотелось, хочется смотреть позитивно и ожидать улучшения ситуации», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.