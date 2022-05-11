Лука Каттани: «Спартак» — главный клуб России. Как бы это кому ни нравилось

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о победе красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Немного устал. Эмоций не осталось. Конечно, есть удовлетворение от игры. У нас сегодня будет хороший вечер. Но праздновать надо недолго, поскольку очень мало времени до следующей важной игры.
«Зенит»? Любая команда, которая сюда приезжает, хочет победить. Неважно — чемпион это или нет. Мы сегодня увидели, что «Енисей» хотел выиграть. Статус вообще неважен. Любая команда, которая играет против «Спартака», имеет дополнительную мотивацию по одной простой причине. «Спартак» — главный клуб России. Как бы это кому ни нравилось, но это факт. Кому не нравится?
Когда мы говорим, что «Спартак» — большой клуб, я вижу реакцию, что далеко не всем это нравится. Это не моя проблема — это проблема для кого-то другого, но не для меня. Я нахожусь в самом великом клубе России.
Мы здесь не для того, чтобы переписывать историю, а для того, чтобы объяснить ситуацию. Для меня ещё до приезда в Москву было понятно, что самый великий и славный клуб — это «Спартак». Не теряйте время, чтобы писать историю. Я говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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