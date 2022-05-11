Каттани: Литвинов надевает спартаковскую футболку — и он самый счастливый человек на земле

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об игроках красно-белых.
«Удовлетворён ли новичками? Игрок, которым я горжусь, хоть я его и не покупал — это Литвинов. Когда Руслан приезжает на тренировку и надевает спартаковскую футболку, он самый счастливый человек на земле. У него невероятная самоотдача. У меня много ребят, как он, и я очень счастлив, что молодой парень из академии «Спартака» играет такую важную роль и проявляет себя. Рад, что молодые, как Литвинов, Игнатов, выросли сегодня в «Спартаке».
Что касается тех, кто пришёл в «Спартак», я удовлетворён всеми ребятами, несмотря на ту критику, которая обрушилась на многих — в том числе и после первой игры после зимнего перерыва. На мой взгляд, ребята хорошо играют, хотя вы можете быть не согласны», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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