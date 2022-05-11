В «Спартаке» высказались о будущем Бакаева в клубе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московской команды.

«Я хочу, чтобы вся команда была сосредоточена только на игре. Придёт момент — мы обязательно поговорим о контракте. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и матчах», — передает слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 24 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.



Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. Рыночная стоимость российского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.