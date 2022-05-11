«Аякс» разгромил «Херенвен» со счётом 5:0 и досрочно стал чемпионом Нидерландов

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2021/2022 «Аякс» принимал «Херенвен». Хозяева одержали разгромную победу – 5:0.



На 19-й минуте счёт открыл защитник Николас Тальяфико, ему ассистировал Душан Тадич. На 33-й минуте преимущество «Аякса» удвоил форвард Стивен Бергёйс, голевой пас отдал Юрриен Тимбер. Через пять минут пенальти в ворота «Херенвена» реализовал нападающий Себастьен Аллер.



На 85-й минуте взятием ворот отметился форвард Брайан Бробби. На 90-й минуте забил полузащитник Эдсон Альварес, результативную передачу оформил Мохаммед Дарами.

За тур до окончания первенства «Аякс» набрал 82 очка. У его ближайшего преследователя – ПСВ – 78 очков. Таким образом, команда из Эйндховена не сможет догнать амстердамцев. «Аякс» выиграл 36-й титул чемпиона Нидерландов в истории.