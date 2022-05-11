Лука Каттани рассказал, как настроение у Леонида Федуна и Заремы Салиховой

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как настроение у владельца клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой после победы в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«Как часто общаюсь с Федуном и Заремой? Мы общаемся до игры, во время. Каждый день я общаюсь и с Федуном, и с Заремой. Как настроение? Они очень довольны», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.