«Челси» разгромил «Лидс» в перенесённом матче 33-го тура АПЛ
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Сегодня, 11 мая, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Челси». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 4-й минуте отличился полузащитник Мэйсон Маунт, ему ассистировал Рис Джеймс. На 24-й минуте красную карточку получил нападающий «Лидса» Дэниел Джеймс.
На 55-й минуте преимущество «Челси» удвоил хавбек Кристиан Пулишич, голевой пас отдал Маунт. На 83-й минуте нападающий Ромелу Лукаку после передачи Хакима Зиеша довёл счёт до разгромного.
После 36 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Синие набрали 70 очков. «Лидс» с 34 очками находится на 18-й строчке в таблице.
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