Инсайдер Ромеро: Френки де Йонг в этом месяце перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил инсайдер Жерар Ромеро в своей социальной сети.
По информации источника, переход будет завершён в этом месяце. Сумма трансфера составит около € 70-80 млн. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками располагается на 6-м месте в таблице АПЛ.
24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 43 матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:
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