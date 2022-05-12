«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 36-го тура Примеры

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Матеус Кунья, ему ассистировал Ренан Лоди.
На 63-й минуте взятием ворот отметился полузащитник Родриго Де Пауль, голевой пас отдал Антуан Гризманн.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.
После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.
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