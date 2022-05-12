Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз
Комментарии

Сегодня, 12 мая, состоялся матч плей-офф чемпионата Шотландии между «Данди Юнайтед» и «Селтиком». Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт в игре открыла команда из Глазго — отличился Георгиос Якумакис после передачи Энтони Ралстона, в составе «Данди» гол забил Дилан Левитт. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 90 очков после 37 туров. За 1 тур до конца турнира «Селтик» опережает «Рейнджерс», идущего вторым, на 4 балла.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал чемпионом страны, клуб сейчас тренирует голландский специалист Джованни ван Бронкхорст. В составе «Селтика» выступает бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт.

Клуб из Глазго выиграл чемпионский титул в 52-й раз в истории. Больше чемпионств только у «Рейнджерс» – 55.

Шотландия - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 4-й тур
11 мая 2022, среда. 21:30 МСК
Данди Юнайтед
Данди
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго
0:1 Якумакис – 53'   1:1 Левитт – 72'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022