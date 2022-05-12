«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз
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Сегодня, 12 мая, состоялся матч плей-офф чемпионата Шотландии между «Данди Юнайтед» и «Селтиком». Команды сыграли вничью — 1:1.
Счёт в игре открыла команда из Глазго — отличился Георгиос Якумакис после передачи Энтони Ралстона, в составе «Данди» гол забил Дилан Левитт. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 90 очков после 37 туров. За 1 тур до конца турнира «Селтик» опережает «Рейнджерс», идущего вторым, на 4 балла.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал чемпионом страны, клуб сейчас тренирует голландский специалист Джованни ван Бронкхорст. В составе «Селтика» выступает бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт.
Клуб из Глазго выиграл чемпионский титул в 52-й раз в истории. Больше чемпионств только у «Рейнджерс» – 55.
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