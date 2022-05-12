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«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»
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Сегодня, 12 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, сильнее оказались «нерадзурри» — 4:2.

Счёт в игре уже спустя 7 минут после стартового свистка открыл Николо Барелла после передачи Марсело Брозовича. На 50-й минуте Алекс Сандро сравнял счёт, а спустя 3 минуты Душан Влахович вывел «старую синьору» вперёд — 2:1.

После этого миланцы вернулись в игру — восстановил равенство на табло Хакан Чалханоглу: он реализовал пенальти на 80-й минуте. Благодаря этому голу игра перешла в дополнительное время. Иван Перишич в первом овертайме вывел команду Симоне Индзаги вперёд. На 102-й минуте Перишич установил итоговый счёт в матче — ему ассистировал Федерико Димарко.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии.

Кубок Италии. Финал
11 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 4
ДВ
Интер М
Милан
0:1 Барелла – 7'   1:1 Сандро – 50'   2:1 Влахович – 53'   2:2 Чалханоглу – 80' (пен)   2:3 Перишич – 98' (пен)   2:4 Перишич – 102'
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