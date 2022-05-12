Президент УЕФА Чеферин: проект Суперлиги закончился навсегда или минимум на 20 лет

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проекте Европейской Суперлиги.



«Мне не нравится называть это Суперлигой, потому что это всё что угодно, только не Суперлига. Для меня этот проект закончился раз и навсегда или, по крайней мере, на 20 лет.



Ни одна федерация не обязана быть членом УЕФА. У них есть все права на создание своего собственного УЕФА, у них есть все права проводить свои соревнования, но, конечно же, согласно нашим правилам, если вы играете в другом турнире, вы не можете играть в нашем», — цитирует Чеферина «РИА Новости Спорт» со ссылкой на АФП.



В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В неё вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».



В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать Суперлигу.