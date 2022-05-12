Ваноли с жаром поздравлял Соболева, Перейра наслаждался газоном. Фото победы «Спартака»

11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» в полуфинальном матче Кубка России «Спартак» одержал разгромную победу над «Енисеем» и вышел в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В финале 29 мая «Спартак» встретится с московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Енисей» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о победе красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Немного устал. Эмоций не осталось. Конечно, есть удовлетворение от игры. У нас сегодня будет хороший вечер. Но праздновать надо недолго, поскольку очень мало времени до следующей важной игры.
«Зенит»? Любая команда, которая сюда приезжает, хочет победить. Неважно — чемпион это или нет. Мы сегодня увидели, что «Енисей» хотел выиграть. Статус вообще неважен. Любая команда, которая играет против «Спартака», имеет дополнительную мотивацию по одной простой причине. «Спартак» — главный клуб России. Если даже это кому-то не нравится, это факт», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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