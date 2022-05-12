Агент Ваноли — о встрече с «Енисеем»: именно такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче

Андреа Д'Амико, представитель 49-летнего итальянского тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, высказался о победе красно-белых над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Смотрел игру, отличные впечатления. Именно такую игру «Спартака» Паоло хочет видеть в каждом матче. Теперь ждём финал», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Напомним, в последний раз «Спартак» доходил до финальной стадии Кубка в 2006 году. В том финале красно-белые проиграли ЦСКА – 0:3. Финал, в котором «Спартаку» будет противостоять московское «Динамо», состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.