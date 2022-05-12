«Ювентус» впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев
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Сегодня, 12 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, сильнее оказались «нерадзурри» — 4:2.
Команда Массимилиано Аллегри больше не претендует ни на одну награду в текущем сезоне. «Ювентус» останется без трофеев впервые с сезона-2010/2011.
Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по итогам двух матчей испанскому «Вильярреалу» (1:1, 0:3). «Ювентус» потерпел поражение в матче за Суперкубок Италии, уступив «Интеру» (1:2), а также туринцы лишились шансов на скудетто.
После 36 матчей «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. На 1-й позиции находится «Милан». В активе «россонери» 80 баллов.
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