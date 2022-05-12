«Интер» выиграл восьмой Кубок Италии и первый с 2011 года, обойдя «Лацио» по количеству
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Вчера, 11 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, сильнее оказались «нерадзурри» — 4:2 (д.в.).
Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», «Интер» выиграл свой восьмой Кубок Италии и первый с сезона-2010/2011, обогнав «Лацио» (7) по общему количеству побед в турнире — больше выиграли только «Ювентус» (14) и «Рома» (9).
Напомним, «Интер» также продолжает вести борьбу за победу в чемпионате Италии, подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте – за два тура до конца отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка. «Нерадзурри» предстоит провести выездной матч с «Кальяри» и домашний – с «Сампдорией», а «Милан» примет «Аталанту» и сыграет в гостях с «Сассуоло».
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