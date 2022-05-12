Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провёл в клубе 17 лет

37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Кьеллини ещё не определился с вариантом продолжения карьеры. Он имеет на руках два предложения из МЛС, одно из которых – от «Лос-Анджелеса».

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал 9-кратным победителем чемпионата Италии, 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также стал чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.