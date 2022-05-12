Недвед — об уходе Дибалы: у него высокие запросы

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался об уходе Пауло Дибалы.



«Мы изучили, что нам даёт Дибала на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект. Очевидно, что у него высокие запросы. Это понятно, ведь он отличный футболист. Мы понимали, что не готовы удовлетворить их, так что наши пути расходятся. Но это не означает, что он не прекрасный игрок», — цитирует Недведа Football Italia.



Ранее сообщалось, что туринский клуб предлагал 28-летнему форварду контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло Дибала остался недоволен таким предложением и решил покинуть команду свободным агентом по окончании нынешнего сезона.



В текущем сезоне Дибала провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 15 голов, а также отдав 6 результативных передач.

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