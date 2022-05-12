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Де Брёйне: моя связь с партнёрами по «МС» исключительна, поэтому я люблю играть с ними

Де Брёйне: моя связь с партнёрами по «МС» исключительна, поэтому я люблю играть с ними
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (5:1) в перенесённом матче 33-го тура АПЛ.

«Этой был отличный старт игры для команды и для меня. Считаю, что мы провели отличный матч на выезде. Я очень доволен командой. Я стараюсь лучше понимать ситуацию. Если моя команда двигается, я пытаюсь найти игроков пасом. Моя связь с партнёрами исключительна, и поэтому я люблю играть с ними. Думаю, что мы и «Ливерпуль» заслуживаем большого уважения, потому что мы знаем, как тяжело показывать такие результаты. Мы делаем это на протяжении нескольких лет», — цитирует Де Брёйне BBC.

В этом поединке бельгийский полузащитник забил четыре гола. В текущем сезоне Де Брёйне провёл 43 матча во всех турнирах, забив 19 голов, а также отдав 13 результативных передач.

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