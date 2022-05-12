Симеоне рассказал, почему «Атлетико» мог сенсационно не выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Эльче» в 36-м туре чемпионата Испании. Также он рассказал, чего не хватило клубу для успешного выступления в сезоне.



«Прежде всего я рад за футболистов, которые играли не так часто, как хотелось бы, из-за Лиги чемпионов, в которой мы выступали очень хорошо, и чемпионата, в котором нам не хватило стабильности. Мы достигли цели, выйдя в Лигу чемпионов. Это результат нашей работы. Мы это заслужили», — приводит слова Симеоне Football Espana.

11 мая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Матеус Кунья, ему ассистировал Ренан Лоди. На 63-й минуте взятием ворот отметился полузащитник Родриго Де Пауль, голевой пас отдал Антуан Гризманн.



После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.