Роджерс расхвалил Варди после матча с «Норвичем»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс расхвалил английского нападающего Джейми Варди после игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (3:0).
«Варди был великолепен сегодня, его физические качества, его бег и прессинг. Второй гол был классическим. Мы очень хорошо сработали. Джейми делает то, что он умеет. Джеймс Мэддисон также забил хороший гол, он был великолепен в этот вечер», — приводит слова Роджерса BBC Sport.
«Лестер» в перенесённом матче 21-го тура АПЛ обыграл дома «Норвич» со счётом 3:0. Варди удалось оформить дубль. Также гол на счету Джеймса Мэддисона.
Английский нападающий в 28 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.
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