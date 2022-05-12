Моуринью рассказал о взаимоотношениях с Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном во времена «Манчестер Юнайтед».



«В «МЮ» люди были настроены пессимистично и говорили, что у Мхитаряна со мной не будет шансов. Говорили, что он был из тех людей, у которых дела, если что-то пошло не так, никогда больше не пойдут на лад. Я доказал обратное. Мы были очень зрелыми и честными друг с другом», — приводит слова Моуринью Sky Sport.



Мхитарян может начать переговоры о продлении контракта с клубом в ближайшие дни. Действующее соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2021/2022. По информации источника, итальянский клуб не хочет, чтобы футболист покинул команду свободным агентом.



Ранее появлялась информация, что стороны готовы продлить контракт на один год. Мхитаряна очень ценит нынешний главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский наставник считает полузащитника одним из ключевых игроков команды.

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