Лаутаро Мартинес: каждый момент в конце сезона может стать решающим

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о задачах команды на остаток сезона.



«Мы хотим выиграть все оставшиеся трофеи, выложиться на полную и сделать достойный результат. Это будет решаться в деталях, потому что каждый момент может стать решающим. Менталитет и подход имеют решающее значение», — цитирует Мартинеса Sport Mediaset.

«Интер» продолжает вести борьбу за победу в чемпионате Италии, подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте – за два тура до конца отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка. «Нерадзурри» предстоит провести выездной матч с «Кальяри» и домашний – с «Сампдорией», а «Милан» примет «Аталанту» и сыграет в гостях с «Сассуоло».



Напомним, вчера, 11 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, сильнее оказались «нерадзурри» — 4:2 ДВ.