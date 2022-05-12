Симеоне: руководство «Атлетико» говорило, что для стабильности клуба важно выходить в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал очередной выход клуба в Лигу чемпионов. При этом наставнике команда всегда пробивалась в ЛЧ.
«Помню, как впервые разговаривал с Энрике Сересо и Мигелем Хилем, и они сказали мне, что для стабильности клуба важно выходить в Лигу чемпионов в ближайшие 4–5 сезонов. Теперь мы там уже в десятый раз», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.
11 мая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:0.
После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.
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