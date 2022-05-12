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Игорь Лещук: у «Динамо» есть понимание: я стану основным вратарем надолго

Игорь Лещук: у «Динамо» есть понимание: я стану основным вратарем надолго
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о переподписании контракта с московским клубом.

«Было мнение, что продлевать не надо: прошлый и так действовал два года. В течение них можно было спокойно посмотреть, что поменяется в команде и поменяется ли отношение ко мне. Но мы с моим представителем давно работаем вместе, и наша позиция едина: «Динамо» — мой клуб, мы вместе от начала и до конца. Всякое может случиться в будущем, но именно здесь я начинал, вырос и здесь хочу стать игроком основы. А ещё — что-то выиграть с «Динамо». Это стало основой решения.

Я всё вижу и прекрасно понимаю. Конечно, мог бы сменить обстановку. Но я, со своей стороны, иду клубу навстречу, всегда был готов приносить ему пользу, как сейчас, так и в будущем. И жду фидбэка.

Конечно, решение за тренером, да мне никто и не обещал железного места в старте прямо сейчас. Жду нового шанса. Хорошо, что есть Кубок. Если он закончится удачно для «Динамо», это, возможно, станет моим дополнительным бонусом перед следующим сезоном», — цитирует Лещука Sport24.

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